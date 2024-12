Durante un intervento a Toscana TV, l’ex difensore viola Stefano Carobbi ha parlato di vari aspetti dell’attualità della Fiorentina, tra campo e mercato.

‘La Fiorentina poteva fare di più con la Juventus, però…’

“Un pareggio è ben accetto dopo due sconfitte, la Fiorentina non ha avuto equilibrio ma è riuscita a non uscire sconfitta contro la Juventus. La gara non è stata bella e penso che il pareggio alla fine ci possa stare, credo però che la Fiorentina potesse fare di più. Gudmundsson sotto tono, così come Colpani che stiamo ancora aspettando, ho visto anche Cataldi in affanno. Manca equilibrio ora alla Fiorentina, la squadra non è più corta. La Fiorentina gioca sempre uomo su uomo ma con la Juventus in occasione del primo gol ha perso le misure e si è fatta infilare da un uno-due che ha tagliato fuori Cataldi. Sottil non rientra e Adli deve correre troppo in fase di non possesso. I reparti al momento sono troppo distanti”.

‘A Firenze Kean ha trovato una città calda e la sta ripagando’

“Kean aveva mostrato qualità, si erano intraviste, ma sul campo non rifletteva veramente le doti che aveva. A Firenze ha trovato fiducia, si è calato nel ruolo, ha trovato una città calda e la sta ripagando sul campo. È un gran calciatore. Colpani non sta rispettando le aspettative, è deludente, anche se lavora molto in copertura rispetto a quanto faceva l’anno scorso. Spinazzola mi piacerebbe, può far comodo alla Fiorentina, è un giocatore importante, ha fatto vincere l’Europeo all’Italia. Fossi Pradè farei una telefonata anche alla Roma per Lorenzo Pellegrini, in uscita dalla Capitale”.