La firma de Il Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, commentando vari argomenti a tinte viola a tutto tondo.

‘Non sarà possibile trovare un calciatore che faccia il lavoro di Bove’

“Nessuno dei calciatori che la Fiorentina potrà prendere a gennaio potrà fare il lavoro di Bove, ma Folorunsho è un giocatore di buon livello e lo dimostra il fatto che Spalletti lo abbia convocato in Nazionale. Leviamoci dalla testa che possa arrivare un calciatore così, un giocatore così oggi non si ritrova, era il calciatore che dava equilibrio totale a tutta la squadra. Folorunsho ci sta bene nella Fiorentina e può giocarci, è forse più tecnico di Bove, ma non ha la sua consistenza e il suo dinamismo. Palladino non ha più provato a sostituire Bove con un altro centrocampista e anche questa è una testimonianza chiara, anche se continuo a pensare che la squadra dovrebbe provare a giocare con tre centrocampisti”.

‘Cataldi avrebbe dovuto fare fallo su Thuram’

“Un quinto centrocampista almeno occorre alla Fiorentina, sicuramente. La Juventus attualmente è la compagine meno squadra che ha affrontato la Fiorentina, rispetto a Bologna e Udinese, poi i bianconeri hanno ottimi giocatori, più forti, ma che non fanno squadra. Cataldi avrebbe dovuto spendere il fallo su Thuram in occasione del primo gol, poi la bravura del centrocampista juventino ha fatto la differenza. Il pareggio comunque va benissimo per la Fiorentina, De Gea ha fatto il fenomeno, ma la Juventus di oggi non so quanto potrà andare avanti così”.