Chiesa: "Io e Vlahovic già grandi amici a Firenze. Che bello averlo ritrovato alla Juventus"

Giocatori diversi ma percorsi identici. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono stati venduti sotto questa gestione calcistica, dalla Fiorentina alla Juventus. E in questo campionato almeno, stanno rappresentando una coppia da gol molto prolifica.

“Eravamo già grandi amici a Firenze - racconta Chiesa a Tuttosport - fin da quando lui era ancora in Primavera, per cui è stato molto bello ritrovarlo in bianconero. E insieme, lì davanti, siamo anche partiti piuttosto bene”.

Due cessioni remunerative dal punto di vista economico, ma sostanzialmente dolorose da quello tecnico per la Fiorentina, che ci ha messo un po' per trovare un esterno offensivo col vizio del gol (come il Gonzalez attuale) e al centro dell'attacco ancora non ha certezze, anche se Nzola una rete l'ha segnata, mentre Beltran deve ancora adattarsi alla nuova realtà (il tutto dopo aver provato con risultati alterni Jovic e Cabral).