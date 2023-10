Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, in un editoriale scritto per Tuttomercatoweb.com, ha toccato il tema degli attaccanti della Fiorentina, che ancora non si sono sbloccati dal punto di vista realizzativo.

“I suoi due bomber Nzola e Beltran sono fermi ancora quota zero - scrive - Eppure sono costati più o meno una quarantina di milioni. Da quando è partito Vlahovic la Fiorentina non ha trovato almeno per il momento un centravanti capace di fare la differenza”.

Poi ha aggiunto: “Prima il fallimento di Cabral e Jovic ora la crisi dei due nuovi arrivati. Forse i settanta milioni incassati dalla cessione di Dusan e i cinquanta incassati da Chiesa potevano essere spesi meglio?”.