Nzola va verso la continuità ma il criterio per integrare Beltran qual è?

Dovrebbe toccare ancora a M'bala Nzola domani sera nel posticipo contro il Cagliari, una gara che potrebbe tenere la Fiorentina nelle zone alte della classifica, a dispetto degli 0 gol segnati dalle due punte fin qui. L'angolano va verso la continuità dunque, secondo una precisa volontà di Italiano che l'ha voluto ed evidentemente lo vede come riferimento offensivo ideale per la sua squadra. Non c'è dubbio che un attaccante in difficoltà necessiti di continuità per potersi affermare ma vien da chiedersi in quale modo riuscirà Beltran ad imporsi. Di certo non con spezzoni da un quarto d'ora o con missioni isolate e allo sbaraglio come quella di San Siro. Se è vero che la fiducia può aiutare a segnare, anche il minutaggio non è che faccia proprio schifo come supporto.