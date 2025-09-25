La Gazzetta dello Sport: Ci vuole Gudmundsson per ripartire forte
Ci sono oggi due pagine sulla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport.
Pagina 27
Sulla squadra leggiamo: “Ci vuole Gud". E ancora: “Gilardino lo lanciò La Viola lo aspetta per ripartire forte”. Sommario: “A Pioli serve che l'islandese torni quello del Genoa E domenica c'è la sfida con l'ex tecnico”.
Pagina 29
Qui troviamo un'intervista, c'è Palladino che dice: “Ecco la mia verità”. E rivela: “Addio a Firenze? Visioni differenti”. Sommario: “L'ex tecnico della Viola: ”Con Galliani al Monza mi trovavo su tutto. Altrove non funzionava così".
💬 Commenti