Palladino deve sopperire a due assenze importanti contro l'Empoli. La Fiorentina si appresta a tornare in campo questo pomeriggio al Franchi senza due dei suoi giocatori più importanti: Dodo e Kean.

L'allenatore viola è pronto a riproporre il classico 3-5-2 con De Gea in porta, Pongracic, Pablo Marì e Ranieri in difesa. A centrocampo gli esterni saranno Gosens a sinistra e molto probabilmente Folorunsho a destra, anche se la maglia da titolare dell'ex Napoli non è così sicura con Moreno e Parisi le possibili alternative. In mezzo occhio a Fagioli, che potrebbe rifiatare e lasciare il posto ad Adli. Cataldi e Mandragora confermati. Davanti senza Kean ancora la coppia leggera Beltran-Gudmundsson.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli (Adli), Gosens; Beltran, Gudmundsson.