Ci ha pensato Lucas Martinez Quarta ad animare il mercato della Fiorentina proprio nel giorno di Natale. In realtà ci ha messo molto del suo il River Plate, club dal quale proveniva il giocatore e che adesso vorrebbe riprenderselo in vista della nuova stagione (in Argentina le stagioni sono sfalsate rispetto ai campionati europei) e soprattutto dell'appuntamento con il Mondiale per Club, al quale lo stesso River tiene molto.

Accordo giocatore-River

E allora ecco che una proposta economica per l'acquisto del cartellino è già stata presentata alla Fiorentina e su questa si discute (otto-nove milioni di euro è un livello che potrebbe accontentare i viola), mentre c'è già un accordo in pratica tra il difensore e la società di Buenos Aires per la sottoscrizione di un contratto fino al 2028.

Quarta chiuso in viola

Il River Plate è ottimista circa una conclusione positiva di questa trattativa, anche perché Quarta si sente sempre più chiuso in maglia viola, tanto più adesso che sta per arrivare anche Nicolas Valentini. Mentre in maglia biancorossa potrebbe riacquisire un ruolo centrale in campo e rimanere nel giro della nazionale albiceleste.