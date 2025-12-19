Il noto giornalista Fiorentino Enzo Bucchioni è inervenuto durante il post-partita di Losanna-Fiorentina a Radio Bruno. Animo piuttosto acceso quello di Bucchioni dopo l'ennesima sconfitta stagionale.

Le difficoltà di Vanoli

“Se ne devono andare via tutti - ha esordito il giornalista - Con questi vai dritto in Serie B: così non si fa calcio. Vanoli sbaglia sempre tutto. Non fa scelte, non è in grado di gestire la situazione e non sa cosa fare. Abbiamo perso un’altra settimana”.

Dzeko e Ferrari

Bucchioni prosegue commentando anche la scelta del capitano di giornata: "Džeko non solo non deve essere capitano, ma non deve proprio giocare. L’uomo del megafono ha fatto una figura da pagliaccio, e Ferrari lo ha persino incensato". A proposito del direttore generale viola Bucchioni afferma: “Cosa avrà mai detto a fine gara negli spogliatoi? Non rappresenta nessuno e i giocatori lo sanno. Non è all’altezza, eppure Commisso continua a dire di avere grande fiducia in lui. Perché non fa un passo indietro?”