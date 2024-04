La manita al Sassuolo riapre nuovi e vecchi scenari: la Fiorentina adesso può tornare a fare sul serio in campionato

Una goleada che fa bene quella della Fiorentina rifilata al Sassuolo domenica sera. Cinque reti che non si vedevano da tanto dalle parti di Firenze, nonostante nel mese di febbraio il Frosinone avesse subito la stessa sorte. Ma questa cinquina arriva in un momento cruciale della stagione, dato che viene dopo l'eliminazione da una coppa e la semifinale di un'altra. In Europa.

Non solo Europa

Conference League, appunto. Il nuovo, grande obiettivo della Viola di Italiano, che si è però rilanciata anche in campionato. D'altronde, le frequenti battute d'arresto del Napoli hanno consentito ai gigliati di riprendere diversi punti, ponendosi come nuovo traguardo quello di riprovare la corsa all'ottavo posto. La Serie A torna ad essere dunque un pensiero fisso del club di Commisso, che a fine aprile può ancora contare su due competizioni.

Il calendario

I prossimi incontri, inoltre, non sono del tutto improponibili per la Fiorentina. Domenica ci sarà il Verona, in un match contro un'altra formazione che lotta per salvarsi ma è più in salute rispetto ai neroverdi. Poi Monza - sulla carta - “tranquillo” e alla penultima giornata lo scontro diretto con il Napoli, che arriverà al Franchi con una gara in più dei Viola, che molto probabilmente verrà ripresa a fine stagione. Infine, nell'ultimo weekend di maggio, il Cagliari, con la speranza che Ranieri per allora abbia già compiuto il proprio dovere.