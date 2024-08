Gudmundsson torna ad allenarsi con il Genoa e il rientro in gruppo è più vicina. L'intenzione del club rossoblù

Sulle colonne de Il secolo XIX si parla anche di Albert Gudmundsson e della sua condizione fisica. L'islandese, infatti, non si è allenato negli ultimi giorni e non è stato convocato per la partita di Coppa Italia vinta contro la Reggiana per un problema muscolare.

L'attaccante del Genoa, secondo quanto si legge, è tornato ieri ad allenarsi e il suo rientro in gruppo sarebbe imminente. Il Genoa vuole ricominciare da lui, nonostante un mercato che lo vuole lontano da Firenze. Finché rimarrà in Liguria, però, Gilardino ha intenzione di utilizzarlo come di consueto.