Gudmundsson alla Fiorentina: dopo la paura e la frenesia torna il sereno a Firenze, l'affare si farà

La paura di vedere andare in fumo una trattativa che la Fiorentina ha rincorso e per la quale si è lavorato per mesi. La frenesia delle ore dopo lo stop del Genoa. A Firenze sembra essere tornato il sereno dopo che la società grifone ha messo in stand by l'uscita di Gudmundsson dopo aver ceduto in una trattativa lampo Retegui all'Atalanta.

Serve solo che la società rossoblù trovi un sostituto dell'argentino per trovare la quadra definitiva, con la Fiorentina che ha già trovato l'accordo sia con il club ligure che con il giocatore. L'affare si farà, scrive il Corriere dello Sport, con il Genoa che sembra ormai essersi arreso alla volontà dell'islandese. I piani di mercato non cambiano: prima arriva un giocatore, poi Gudmundsson esce. Questione di ore.