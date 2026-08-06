Corriere dello Sport-Stadio: E ora la Fiorentina vola con la fantasia...

Due pagine sulla Fiorentina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Pagina 2

In primo piano c'è: “Si viola con la fantasia”. Sottotitolo: “Il Real Madrid e Mastantuono hanno detto sì”. Di spalla un primo commento alla vicenda intitolato: “Chiagni e fotti”. In taglio basso: “Oulai è felice: ”Ho voluto la Fiorentina".

Pagina 3

Sempre su Mastantuono leggiamo: “Un predestinato Gli inizi al River e adesso l’Arno”. E c'è un secondo commento sull'argentino definito: “Un giocatore baggesco”.