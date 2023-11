Il doppio ex di Lazio e Fiorentina Stefano Fiore ha commentato la gara di lunedì sera, finita con un risultato amarissimo per la Viola. Ecco quanto detto dall'ex centrocampista a TVPlay: “Nonostante la vittoria, non ho visto una Lazio in grande serata, c'è da dirlo. I meriti sono anche e soprattutto della Fiorentina, che non avrebbe rubato niente andando a riposo in vantaggio. Poi l'ha vinta Sarri grazie ai cambi che ha fatto".

E aggiunge: “Rimane comunque una partita risolta con un episodio. Ci tengo a sottolineare i meriti della Fiorentina perché poteva tranquillamente finire in pareggio. Rose? Livello non troppo distante, forse la Lazio ha un pizzico di qualità in più in certi singoli”.