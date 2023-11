L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Romulo, che è anche un doppio ex della sfida contro la Juventus, ha parlato a Radio Sportiva: "Per la Fiorentina, sarà una gara molto dura contro una Juventus che in lotta scudetto c'è eccome. Ma Italiano sta facendo un grande lavoro in questi anni, ha portato la squadra a due finali. Non sono arrivati trofei, ma arriveranno, tra qualche mese o tra qualche anno. Questa è una bella squadra e propone un ottimo calcio".

Sull'attacco viola: “Se Italiano non l'ha ancora fatto, significa che non ha ancora la convinzione giusta per scegliere un titolare fisso. Lavora settimana dopo settimana con due punte nuove, quindi servirà tempo per la scelta definitiva”.