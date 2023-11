Shade: "La Juventus deve lavorare ancora molto per tornare quella di un tempo. Temo molto la Fiorentina di Italiano"

Questo pomeriggio il rapper e noto tifoso della Juventus Shade, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare della sfida di domenica sera tra i bianconeri e la Fiorentina di Italiano:

"La Juventus non si può lamentare dal punto di vista dei risultati, perchè alla fine una squadra che non ha fatto mercato e riesce comunque a iniziare cosi bene va comunque sottolineato: bene o male la rosa della Juve è la stessa della scorsa stagione. Ciò che invece mi colpisce molto sono le tristi vicende extra-campo: in particolare quelle di Pogba e di Fagioli, che erano giocatori importanti per il centrocampo di Allegri. Anno buono per tornare ai vertici? Credo che ci sia tantissima strada da fare, anche se ho notato un piglio diverso da parte di molti giocatori, come da parte di Kean: e questo fa si che la squadra renda di più”.

Ha poi speso qualche parola per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: "La Fiorentina è una squadra che temo parecchio. Con i viola non è mai una partita normale, e negli ultimi tempi i viola sono tornati in auge riuscendo a fare qualche ottimo risultato contro di noi. Sono convinto che la Fiorentina stai tornando ai livelli del passato, come quando c'erano Batistuta e Rui Costa. Poi Italiano è un ottimo allenatore, mi piace moltissimo. Nella Fiorentina ha fatto delle cose da big, si è giocato anche una finale europea. È già un allenatore da big per me".

Ha poi concluso parlando dei due ex della gara, Vahovic e Chiesa, oltre che di Arthur, da quest’anno in maglia viola: "Vlahovic e Chiesa troveranno un'atmosfera pesante, sento un po' di ansia in questo senso. Secondo me, poi, Vlahovic non è valorizzato dal gioco della Juventus. Corre di più e sbaglia più occasioni, anche se la caratura del campione non si discute. Arthur? Sapevo che nelle mani del tecnico giusto avrebbe espresso il suo valore. Ha grandi qualità, con il Napoli ha annullato Lobotka, ed ha una media di passaggi riusciti altissima. Errore lasciarlo andare via. Chi prenderei dalla Fiorentina? Proprio lui, Arthur. Un centrocampista come lui servirebbe moltissimo alla Juventus decimata a centrocampo".