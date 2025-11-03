Pierini: "Vanoli è un martello, sa come entrare in sintonia con lo spogliatoio. Lavorando insieme a Conte..."

A Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Alessandro Pierini, intervenendo sul suo ex compagno in viola Paolo Vanoli, che potrebbe diventare il nuovo allenatore gigliato.

Le parole di Pierini

“Paolo è sempre stato un uomo e poi un allenatore carismatico. Lui è uno che dice le cose in faccia e non si nasconde. Sa entrare bene in sintonia con lo spogliatoio, perché ha qualità uniche e un esperienza formativa forte alle spalle con Torino".

Il lavoro con Conte

“Lì perse Zapata, ma ha fatto un buon anno e può dare molto anche alla Fiorentina. E' un martello e me lo ha confermato mio figlio che lo ha avuto a Venezia come allenatore. Era il primo a battere i pugni per trovare i risultati. Queste sono caratteristiche che ha sviluppato stando con Conte”.