Ma qual è la situazione attuale dei lavori allo stadio Franchi? In attesa che all'interno dell'impianto torni a giocare la Fiorentina, il Corriere Fiorentino cerca stamani di fare un punto della situazione.

Tribuna e Maratona

Nel quotidiano locale si legge che le impalcature sotto la Tribuna per il restauro della copertura sono state rimosse, mentre la Torre di Maratona ha ancora i ponteggi.

Progressi visibili

Rispetto a inizio giugno davanti alla Fiesole i progressi sono visibili, ma la posa dei gradoni appare lontana. Esternamente all’impianto è stata allestita un’area protetta, che verosimilmente sarà sfruttata dai macchinari sia per l’innalzamento della nuova Fiesole, sia per installare la copertura che si estenderà dalla Tribuna laterale fino a metà Maratona.

Basteranno 12-15 mesi?

L’obiettivo di base è quello di poter aprire al pubblico questi settori entro l'anno del centenario della Fiorentina (ovvero il 2026) per poi ribaltare l'attuale cantiere con lo spostamento in Ferrovia. Basteranno 12-15 mesi per terminare questa fase dei lavori? Dopo di questa ci sarà la parte due a più lungo termine.