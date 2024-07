Canovi: "Colpani? Destinato a qualcosa di meglio rispetto alla Fiorentina"

Uno degli storici procuratori sportivi, Dario Canovi, ha parlato a TMW Radio di un possibile colpo della Fiorentina, conteso anche dalla Lazio. Poi, un parere su Zaniolo:

“Può ambire a piazze più importanti”

"A me piace tantissimo Colpani, sicuramente Palladino lo conosce bene e sa come farlo giocare. Per lui sarebbe meglio alla Fiorentina, ma è destinato a squadre più importanti rispetto alla Viola e alla Lazio".

Che ne pensa di Zaniolo all'Atalanta?

"Spero che Gasperini possa recuperarlo ma non sarà facile. Per essere un giocatore importante devi avere testa, piedi e cuore. A lui mancavano due cose, se le recupera di sicuro ha fisico e tecnica e può tornare importante. Gasperini è uno dei tecnici più bravi al mondo, sin dal settore giovanile della Juventus ha sempre dimostrato di essere un vincente".