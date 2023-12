La Roma non pensa più a Milenkovic per trovare un difensore: "I giallorossi hanno in testa un centrale inglese"

Il nome di Nikola Milenkovic sembrava poter diventare buono per la Roma in vista di gennaio ma in realtà i giallorossi cercano una soluzione in prestito, che la Fiorentina non potrebbe prendere in considerazione. Su Tmw, Niccolò Ceccarini fa infatti un altro nome:

"Anche la Roma farà mercato. Lo ha spiegato Tiago Pinto. Il reparto sul quale il club giallorosso deciderà di intervenire è sicuramente la difesa. E allora ecco che la Roma sta valutando quale sia l’opzione più giusta per gennaio. La prerogativa è il prestito e questo restringe inevitabilmente il cerchio. Un nome che piace molto è Chalobah del Chelsea, la società inglese però al momento non ha mostrato grandi aperture. Ci sarebbe anche Solet, ma il Salisburgo chiede più di 15 milioni di euro".