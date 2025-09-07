Barbarez regala un'opportunità in più a Pioli per la sua Fiorentina

L'esperienza con la nazionale maggiore bosniaca è partita nel migliore dei modi possibili per il neo giocatore della Fiorentina, Eman Kospo.

Davanti alla difesa

La squadra ha vinto nettamente contro San Marino (una vittoria rotonda), lui ha fornito un assist per una delle reti bosniache, ma c'è anche un altro fatto da sottolineare: il selezionatore Sergej Barbarez lo ha messo in campo nella posizione di centrocampista davanti alla difesa.

Una possibilità in più

Alla lunga questo fatto potrebbe ritornare utile anche per Stefano Pioli e la sua squadra, nel senso che gli viene data un'opportunità in più per schierare questo giocatore ogni volta che deciderà di portarlo con sé. Non solo centrale difensivo dunque, ruolo in cui si era messo in mostra nella cantera del Barcellona, ma anche più avanzato di qualche metro, davanti alla retroguardia.

Caratteristiche diverse

Kospo non ha la tecnica di giocatori come Hans Nicolussi Caviglia e Nicolò Fagioli, ma può avere caratteristiche che mancano all'interno di questo reparto.