Fortini: "Felice di esordire in Europa, ringrazio mister e società. Qualche consiglio? Ho legato molto con Lezzerini e…”

Nei momenti precedenti a Rapid Vienna, sfida valida per la seconda giornata di Conference League, il terzino destro della Fiorentina Nicolo Fortini ha parlato ai microfoni di SkySport, per commentare il suo esordio ufficiale in una competizione europea.

“E' un'emozione grandissima per me, la prima partita in Europa in Conference League con questa maglia: sono veramente felice. Ringrazio tantissimo il mister e la società per la fiducia, e non vedo l'ora che inizi la partita”.

“Ecco quando sono stato avvertito dal mister. Ringrazio Lezzerini per i consigli"

Ha anche aggiunto: “Il mister mi ha avvertito piu o meno due giorni fa, e infatti ho avuto la possibilità di prepararmi mentalmente. Qualche consiglio? In particolare da Lezzerini: è una persona bravissima con la quale ho legato molto. Lo voglio ringraziare per quello che sta facendo adesso per me”.