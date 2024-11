Edoardo Pierozzi: "Restare a Pescara? Chissà, ci sto pensando. I presupposti sono molto buoni"

Il calciatore della Fiorentina Edoardo Pierozzi, dopo l'esperienza della scorsa stagione al Cesena, adesso è in forza al Pescara in Serie C, primissimo in classifica. Il cartellino del classe 2001 è ancora di proprietà del club viola, ma anche se non c'è un'opzione per il diritto di riscatto a favore degli abruzzesi, il terzino parla di possibilità.

“Restare a Pescara? Presupposti molto buoni”

Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Aver cambiato tante squadre un po' mi ha segnato, non lo nego. Non fa bene avere poca continuità, ma qui mi sto trovando molto bene. Pescara è un posto dove si lavora bene e dove si vive benissimo. Non conoscevo la città, ma sono piacevolmente colpito. Restare? Possibile, ci sto pensando. Ci sono presupposti molto buoni”.