La Nazione: Goretti lavora sottotraccia
Il QS de La Nazione scrive in taglio basso di prima pagina a proposito della Fiorentina: “Psicologo Vanoli. Cinque giocatori da riaccendere”
Pagina 4
Nella pagine interne La Nazione riprende il tema accennato in copertina scrivendo: “Strizzacervelli Vanoli” e ancora nel sottotitolo “Dodo da riaccendere, Gosens da motivare: la salvezza inizia qui”. Di spalla il quotidiano continua sulla stessa falsariga: “Richardson e Parisi rialzano la testa. Piccoli rientra nel giro”.
Pagina 5
A pagina 5 spazio invece al mercato: “Mercato sì, qualcosa si muove” e poi “Due rinforzi per la riparazione. Goretti lavora a luci spente. Piacciono Diogo Leite e Martel”.
💬 Commenti (1)