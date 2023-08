"Senza Hjulmand e Umtiti questo è un altro Lecce: D'Aversa arriverà a Firenze senza paura"

Questo pomeriggio il giornalista di CalcioLecce.It Alessio Amato, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di introdurre il prossimo avversario della Fiorentina di Vincenzo Italiano: il Lecce di Roberto D’Aversa. Queste le sue parole:

“Sicuramente la consapevolezza di aver fatto l’impresa in casa contro la Lazio, e avendo già conquistato tre punti, da molta fiducia alla squadra: aver già mosso la classifica, aver già fatto i primo passo da molto morale. Allo stesso tempo però non si dovrà eccedere d’entusiasmo, perchè sappiamo bene che trappoli contengono in se le prime giornate di campionato. Anche domani al Franchi, come già visto in Coppa Italia e con la Lazio, D’Aversa dovrebbe optare per uno schieramento con il falso nove: questo perche la punta di ruolo, Crestovic, ha ripreso ad allenarsi tra ieri ed oggi, verrà a Firenze ma sarà impiegato solo a gara in corso. Al centro dell’attacco quindi dovrebbe esserci nuovamente Strefezza al vertice del 4-2-3-1: più o meno dovremmo vedere lo stesso undici titolari della scorsa settimana”.

Ha poi continuato: ”Hjulmand era un simbolo della squadra della scorsa stagione, e dell’incredibile cammino fatto dalla squadra di Baroni. Rappresenta la classica corvinata: arrivato per 200mila euro dall’ultima squadra del campionato austriaco è stato venduto per quasi 20 milioni. Capite bene che allo stesso tempo mancherà molto a questa squadra: coloro che hanno ereditato la sua posizione in campo si stanno comunque comportando bene finora. Credo che adesso manchi più un giocatore come Umtiti: era tra i 3/4 centrali più forti del campionato. Nonostante questo comunque vedo il Lecce sullo stesso livello della scorsa stagione”

Infine qualche parola per il nuovo tecnico dei salentini, Roberto D’Aversa: “Sicuramente il suo arrivo è stata una novità. Lo ritengo una via di mezzo tra Baroni ed Italiano: avendo allenato molto in Serie A, anche se in squadre medio piccole, bada molto al sodo e al risultato. Cerca molto di partire da dietro e di non buttare mai via il pallone, questo molte volte ti aiuta e con la Lazio ha avuto il suo effetto. Domani mi aspetto un Lecce molto meno rinunciatario rispetto al solito”.