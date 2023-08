Riscattato in estate, Maleh è già pronto a lasciare Lecce: su di lui una neopromossa

L’avventura di Youssef Maleh a Lecce sembra essere al capolinea, l’ex Fiorentina non rientrerebbe nei piani di D’Aversa e avrebbe una squadra già pronta ad accoglierlo. Stiamo parlando del neopromossa Frosinone: secondo quanto riportato quest’oggi da Calciolecce.it la dirigenza ciociara infatti starebbe pensando di portare in gialloblu il centrocampista classe ’98 per provare a rinforzare la mediana. Nelle ultime ore è già arrivato a Frosinone Justin Ferizaj che giocherà nella posizione di play, ma il direttore sportivo Guido Angelozzi è a caccia di una mezz’ala dopo la deriva della trattativa che avrebbe dovuto portare alla corte di mister Di Francesco Fabbian, che invece invece ha preferito indossare la maglia del Bologna.

Da Frosinone confermano che c’è stato un avvio delle trattative ma siamo ancora alla fase embrionale. Il Lecce dal canto suo deve cercare di difendere e valorizzare un investimento così oneroso come quello per il centrocampista italo marocchino, che nel corso dell’estate è stato riscattato dalla Fiorentina per una cifra superiore ai cinque milioni di euro.