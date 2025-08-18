De Gea e quella clausola...che non esiste!

L'ultimo fine settimana è stato pieno di notizie che hanno fatto sobbalzare i tifosi della Fiorentina.

Un teorema basato su una clausola che non c'è

Ieri ci ha pensato il The Sun a sparare su David De Gea e quello che sarebbe stato il clamoroso ritorno del portiere al Manchester United. Un teorema basato tutto su una clausola nel contratto del giocatore…che però non esiste.

“Cavolata”

La notizia è stata subito bollata come “cavolata” (eufemismo ovviamente) in casa viola, ovvero laddove si continua a pensare al portierone come uno degli elementi imprescindibili di questa stagione e probabilmente anche oltre, visto che gli è stato fatto firmare recentemente un contratto fino al 2028.

Subito Fiorentinanews.com ha riportato la notizia della pronta smentita della società, oggi non possiamo che ribadirla.