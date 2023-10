“La sensazione che oggi trasmette Vincenzo Italiano è quella di un giovane uomo risolto. Non arrivato, ma risolto, consapevole, perfino sereno, fin dove è possibile parlare di serenità per uno che fa il suo lavoro e per come lo fa lui”. Questo il pensiero sull'allenatore della Fiorentina espresso dal giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul proprio giornale.

E poi: “Quando domenica sera si è presentato ai microfoni di Dazn ha fatto pure una battuta…Un anno fa, sarebbe stato un fascio di nervi nonostante la vittoria. Poi, in panchina, sembra tarantolato, ma è il suo modo di stare dentro i 90 minuti. Italiano è cambiato e ha cambiato la Fiorentina”.