L'acquisto last minute è della Fiorentina Femminile. Rinforzo per De La Fuente dalla Juventus

L'unico rinforzo last minute arrivato in casa Fiorentina è per la Femminile di mister Sebastian De La Fuente, in un ottimo momento dopo il pareggio contro la Juventus e attesa domani dal Milan. Arriva un nuovo acquisto per la Viola.

Rinforzo dalla Juventus

La Fiorentina si assicura Melissa Bellucci in prestito secco proprio dalla Juventus: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Melissa Bellucci dalla Juventus”.