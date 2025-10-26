Ordine: "Lamentele in Milan-Pisa? Qualcuno ha dimenticato il rigore contro la Fiorentina. Clima torbido nel calcio italiano"

Il giornalista Franco Ordine, da sempre vicino all'ambiente milanista, sulle pagine del Corriere dello Sport è tornato ha parlare del dubbio rigore concesso al Milan contro la Fiorentina. Un inizio di campionato difficile per gli arbitri di Serie A, con le polemiche arbitrali che non accennano a diminuire.

Un episodio simile

“Chi si lamenta per qualche fischio ostile in Milan Pisa - fa notare Ordine - ha dimenticato una serie illuminante di precedenti in materia. C'è un episodio di una partita (esempio: il rigore finale di Milan-Fiorentina che ha diviso persino i moviolisti di lungo corso) che riesce a far discutere per molti giorni e ad animare il dibattito grazie anche ai social armati spesso da siti di parte”.

Clima nel calcio italiano

Infine Ordine chiude l'articolo con una riflessione sulla qualità degli arbitri in Italia: "Qui non si discute più di regolamento o di nuove linee guida, ma di un clima torbido del calcio italiano che finisce inevitabilmente per condizionare alcuni protagonisti".