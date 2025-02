Niente vice Kean? Una scelta ponderata per non minare la fiducia dell'attaccante

L'assenza di Moise Kean si è fatta sentire in maniera evidente nella partita persa dalla Fiorentina contro il Como.

All'interno della squadra viola non c'è un centravanti di ruolo che possa prendere il suo posto in caso di assenza e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, questa è stata una decisione ponderata da parte del club viola.

In sostanza, secondo il quotidiano sportivo, la Fiorentina ha deciso di non aggredire a gennaio il mercato delle punte per non instillare neanche il minimo dubbio al ragazzo riguardo la sua centralità totale. Nessuna pressione data da altri competitor.

E in questi mesi che mancano alla fine della stagione, Raffaele Palladino dovrà convivere con questa scelta.