Ci sono tre giocatori della Fiorentina tra i nominati del Gran Galà del Calcio 2025
Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione delle candidature per l’edizione 2025 del Gran Galà del Calcio AIC, con l'evento che si svolgerà il 1° dicembre a Milano.
Tre viola in nomina
Nella lista dei nominati, sono presenti anche tre calciatori della Fiorentina (le nomine fanno riferimento alla scorsa stagione): David De Gea, tra i portieri; Dodô, tra i difensori; Moise Kean, tra gli attaccanti.
La lista completa
CANDIDATI MIGLIOR PORTIERE: De Gea David (Fiorentina), Sommer Yann (Inter), Svilar Mile (Roma).
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE DESTRO: Di Lorenzo Giovanni (Napoli), Dodô (Fiorentina), Dumfries Denzel (Inter).
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE SINISTRO: Angeliño (Roma), Dimarco Federico (Inter), Tavares Nuno (Lazio).
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE: Acerbi Francesco (Inter), Bastoni Alessandro (Inter), Buongiorno Alessandro (Napoli), N'Dicka Evan (Roma), Rrahmani Amir (Napoll).
CANDIDATI MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Barella Nicolò (Inter), Calhanoglu Hakan (Inter), Lobotka Stanislav (Napoli), McTominay Scott (Napoli), Paz Nicolás (Como), Reljnders Tijani (Milan).
CANDIDATI MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martínez (Inter), Lookman Ademola (Atalanta), Lukaku Romelu (Napoli), Kean Moise (Florentina), Retegui Mateo (Atalanta), Thuram Marcus (Inter).
CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE: Conte Antonio (Napoll), Fabregas Cesc (Como), Ranieri Claudio (Roma).
CANDIDATI MIGLIORE SQUADRA: Bologna FC 1909, FC Internazionale Milano, SSC Napoli.
CANDIDATI MIGLIORE ARBITRO: Aureliano Gianluca, Chiffi Daniele, Doveri Daniele.
CANDIDATI MIGLIOR GIOVANE SERIE B: Angori Samuele (Pisa), Bertola Nicolò (Spezia), Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia).