Zaniolo: "Mi fa piacere che la Fiorentina mi segua ma è presto per dire dove giocherò a luglio. L'Italia mi manca"

Rimasto scottato dall'ennesimo infortunio che lo costringerà a saltare l'Europeo, Nicolò Zaniolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche dell'interesse della Fiorentina per lui:

“Non so quante possibilità ci siano che torni a giocare in Italia. Leggo dell'interesse della Fiorentina e mi fa piacere, ma è molto presto per sapere dove giocherò da luglio. La verità è che l'Italia mi manca ma oggi tutto è possibile, in Italia o all'estero”.