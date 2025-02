Nonostante il periodo negativo a Verona il settore ospiti è praticamente sold out: ecco quanti saranno i tifosi viola al seguito della squadra

Un altro esodo dei tifosi viola nella trasferta di Verona. l'orario della partita (domenica alle 15) e lo storico gemellaggio con i tifosi gialloblu, hanno agevolato la vendita dei biglietti. I tifosi al seguito della squadra saranno tremila, ma è verosimile che verranno comprati anche i 500 restanti, arrivando al tutto esaurito.

Sarà una giornata di festa al Bentegodi, con le sciarpe viola che si mischieranno a quelle gialloblu anche al di fuori del settore ospiti. Il gemellaggio fra la tifoseria gigliata e quella veronese è infatti una delle più durature e salde della Serie A (nato nella stagione 75-76).

La tifoseria viola, oltre a rinsaldare l'amicizia con i tifosi dell'Hellas, si farà trovare pronta per spingere la squadra in questo momento delicato. D'altronde anche durante la brutta partita contro il Como la Curva Fiesole non ha mai smesso di cantare e di incitare la squadra.