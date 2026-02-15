​​

La Nazione: La vittoria casca a... Fagioli

Redazione /
La Nazione

Sul QS de La Nazione si legge della grande vittoria contro il Como della Fiorentina

Prima pagina

“Cinici e cattivi, viola da guerra”. 

Pagina 2-3

A pagina 2 si legge: “Viola sì, la vittoria casca a… Fagioli”. E a pagina 3, oltre alle pagelle: “Un risultato che va oltre i tre punti”. 

Pagina 4-5

A pagina 4: “E ora Vanoli sorride: ”Partita di sacrificio, bravi i miei ragazzi". A pagina 5: “Fabiano il jolly prezioso. Spinta, lotta e cattiveria. Tutto Parisi in 90 minuti”. 

