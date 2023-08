L'ex viola Ranieri stuzzica Mancini dopo l'addio alla Nazionale Italiana: "Preferisco stimoli diversi dai soldi"

Il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita ed ex allenatore della Fiorentina Roberto Mancini, ieri, si è lasciato andare a dichiarazioni molto pesanti: “Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, come Pacciani”. La sua scelta di lasciare l'Italia non è passata inosservata.

L'ha commentata anche un altro ex viola, Claudio Ranieri, in zona mista dopo la partita di ieri del suo Cagliari contro l'Inter (persa 0-2): “Con i club ho chiuso, sarà la mia ultima esperienza: valuterò soltanto una Nazionale. Arabia? No, non ci andrei. Preferisco stimoli diversi, più interessanti rispetto ai soldi”.