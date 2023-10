Christensen al lavoro per rientrare dopo la sosta, anche Mina vede il traguardo. La situazione

L'edizione odierna de Il Tirreno fa il punto su quelli che sono gli infortunati in casa Fiorentina in vista di una sosta che sarà propedeutica anche al loro recupero. Ovviamente e notoriamente lontani i rientri in gruppo di Dodo e Castrovilli, entrambi ancora ai box dopo le rispettive operazioni.

Christensen e Mina, invece, stanno mettendo nel mirino il traguardo del rientro con il portiere danese che potrebbe farcela già contro l'Empoli, mentre il difensore lavora per rientrare a breve, nonostante la sua presenza in gruppo non sarà imminente. Per Pierozzi la situazione rimane da monitorare.