"La Fiorentina di Italiano come una bellissima adolescente che sta maturando. Con Arthur è tutta un'altra squadra"

In diretta da Radio Bruno Toscana, il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha commentato le vicende del mondo Fiorentina:

“Sognare adesso è d'obbligo. La Fiorentina sta facendo cose meravigliose anche se per me non ha la rosa per rientrare fra le prime 4. Italiano vuole sempre una squadra con un alto ritmo che martella per novanta minuti come contro il Napoli".

Poi ha aggiunto: "La Fiorentina, come una bellissima adolescente negli scorsi anni, adesso è maturata. La squadra prima ci diceva di essere bella solo nel primo tempo e non avere la lucidità di stare nella partita fino alla fine. La differenza fra lo scorso anno e questo è il centrocampo, con Arthur e senza ci sono due squadre diverse".