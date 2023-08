Senesi stavolta se la guarda tutta dalla panchina mentre la Fiorentina continua la ricerca del difensore

Tra le candidature per la difesa della Fiorentina continua a rimanere valido il nome di Marcos Senesi, centrale del Bournemouth e sulla carta uno dei titolari del club inglese: oggi però nel primo match di giornata di Premier League, l'argentino è rimasto in panchina per 90 minuti nella sconfitta per 0-2 contro il Tottenham. Nessun indizio di mercato apparente per il momento ma solo un dato da registrare, in vista di un'ultima settimana di mercato che si annuncia movimentata.