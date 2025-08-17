Moreno, esordio da dimenticare: ecco l'erroraccio al 92' che lascia il suo Levante a bocca asciutta - VIDEO

Non inizia nel migliore dei modi l'esperienza di Matias Moreno con la maglia del Levante: i suoi hanno retto sull'1-1 contro l'Alaves fino al 92simo, quando una svista del centrale in prestito dalla Fiorentina ha regalato il gol ai padroni di casa, che hanno poi vinto 2-1.

Moreno, entrato all'85simo, si lascia sfuggire un cross che sembrava inoffensivo, ma che invece taglia tutta l'area e finisce sui piedi di Tenaglia, liberatosi senza impegno della marcatura lasciva di Moreno, che insacca da due passi. Non la miglior prima impressione che poteva lasciare al suo nuovo allenatore.

Il video del gol: