Una giovanissima Fiorentina batte la Juventus in finale e si aggiudica il Trofeo Caroli Hotels

Trofeo ambito quello vinto dalla Fiorentina, che ha trionfato 21° Trofeo Caroli Hotels rivolto alle squadre Under 14. I giovanissimi viola hanno vinto in finale superando i pari età della Juventus per 2-1 allo stadio "Antonio Bianco" di Gallipoli.

Dopo il vantaggio dei bianconeri con Monte, è partita la rimonta viola con Carpito prima e Mignemi poi. Da sottolineare anche una grande prestazione del baby portiere viola Minicucci. La Fiorentina era arrivata prima nel girone di qualificazione, per poi battere Monza e Tor Tre Teste.