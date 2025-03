A 7 anni dalla scomparsa di Astori è arrivata la decisione della Cassazione sulla condanna per il professor Galanti. Ecco il verdetto

Come riporta La Nazione, è arrivata poco prima delle 18,30 la sentenza della Cassazione per la morte dell'ex capitano viola Davide Astori. La procura generale aveva chiesto il rigetto del ricorso della difesa e, quindi, sollecitato la conferma della condanna a un anno di reclusione (pena sospesa) per il professore Giorgio Galanti, ex direttore di medicina dello sport dell'ospedale di Careggi, difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes e Tullio Padovani.

In primo grado, al termine del rito in abbreviato, il professore Galanti fu condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo: per l'accusa avrebbe tralasciato di svolgere alcuni esami in contrasto con le linee guida sanitarie. La sentenza è stata confermata nel luglio 2024 dalla Corte d'appello di Firenze. La Cassazione stasera, 4 marzo, ha confermato la condanna di Galanti.