Il Giudice Sportivo ferma due giocatori viola in vista della trasferta a Napoli

Da poco rese note le decisioni ufficiali del giudice sportivo in riferimento alla 27esima giornata di Serie A che ha visto la Fiorentina impegnata al Franchi contro il Lecce. Due i giocatori viola fermati dal giudice dopo aver ricevuto contro i salentini la loro quinta ammonizione stagionale (erano giù in diffida). Salteranno dunque la gara contro il Napoli di domenica sia Rolando Mandragora che Nicolò Zaniolo.

Multa salata in casa Napoli, prossimo avversario viola da 12mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all'indirizzo dell'allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo”.

Questo quanto si legge nella nota:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA a MANDRAGORA Rolando (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione) e a ZANIOLO Nicolo' (Fiorentina): per comportamento scorretto nei con fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).