E il restyling del Franchi potrebbe mettere in crisi anche...Vasco Rossi!

Non solo la Fiorentina, il restyling del Franchi, secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, potrebbe mettere a repentaglio anche alcuni eventi musicali.

Sono tre i concerti in ballo allo stadio ma tutti ancora sub judice: Ultimo e Vasco Rossi sono attesi a giugno 2024, Cremonini a giugno 2025. A luglio è andato in scena un incontro fra il Comune e le agenzie degli artisti, che si è concluso con un'attesa per capire le tempistiche dei cantieri. Tutto rimandato a fine mese con una riunione definitiva per capire i margini di azione. La sensazione è che la compatibilità fra concerti e lavori sia estremamente difficile, anche se uno spiraglio resta aperto. L'ipotesi su cui si è lavorato è la possibilità di far coincidere i concerti con i lavori di cantierizzazione che partiranno a gennaio ed eventuali concerti sul campo andrebbero concordati con la società fino a maggio e poi con Palazzo Vecchio.