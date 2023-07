Verso i 60 milioni in cassa: L'estate più ricca della gestione Commisso

Un'estate da quasi 60 milioni in cassa. Forse la più ricca della gestione Commisso, superiore persino a quella del 2020, quando fu ceduto all’ultimo tuffo Chiesa alla Juventus. E' il dato che sottolinea stamani il Corriere dello Sport-Stadio, ovviamente subordinato al fatto che la cessione di Amrabat allo United vada in porto nelle prossime ore.

Una somma record che il club viola incamererà dalle cessioni e che, questa è la speranza, può diventare un bottino invitante per poter fare un ottimo mercato in entrata.

25 milioni per il marocchino (più o meno) che vanno ad aggiungersi ai 17 (più 3 di premi) per la cessione di Igor al Brighton e ai 5,5 (con 2,5 in più che potrebbero entrare) per l’addio di Terzic, da qualche giorno passato al Salisburgo. A questi ci sono da aggiungere i 5 incamerati per la cessione al Lecce di Maleh e i 3 ottenuti dal Brondby per Rasmussen.