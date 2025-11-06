L'allenatore preferito della società...e quello della squadra

Finita un'era (quella Pioli), siamo arrivati all'interregno (quello di Galloppa), ma entro breve se ne aprirà un'altra ancora (quella del nuovo allenatore della Fiorentina).

Vanoli e l'accordo

E chi sarà il nuovo tecnico gigliato? Per la società il nome giusto dovrebbe (utilizziamo il condizionale perché ogni giorno parte un treno) essere Paolo Vanoli, con il quale è stato definito un accordo per arrivare a Firenze. Tutto questo dopo che lo stesso era stato fatto con Roberto D'Aversa il giorno prima.

Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Palladino e il nodo Commisso

Ma c'è anche un nome che è quello preferito della squadra, ovvero Raffaele Palladino. Per il momento resta ancora sullo sfondo, la sua ombra non è del tutto dissolta e cerca di allungarsi sullo stesso Vanoli. Come avevamo già scritto nelle ore precedenti, Palladino ha aperto al suo ritorno, ma il nodo resta quello relativo al pensiero di Rocco Commisso. Il presidente è pronto a fare un passo indietro verso uno che aveva lasciato il club dopo essere stato definito “figlioccio” solo 24 ore prima?