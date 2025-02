La grande chance di Chiesa buttata al vento: il suo Liverpool cade contro una squadra ultima nella seconda serie inglese

Nel quarto turno di FA Cup, la competizione che coinvolge tutte le squadre della piramide calcistica inglese, il Liverpool si è trovato di fronte un'avversaria apparentemente innocua: i Reds non potevano infatti immaginare di avere problemi nel battere il Plymouth, che siede al 24simo posto della Championship (Serie B inglese).

Anche per questo, Arne Slot ha optato per una formazione con molto turn-over tra cui anche Federico Chiesa, alla sua seconda presenza da titolare con il Liverpool. Tuttavia, l'unico gol della partita è arrivato dal dischetto, ma a segnarlo è stato Ryan Hardie, dei padroni di casa. Nonostante i 90 minuti giocati, Chiesa non è riuscito a lasciare il segno, mettendo così la parola fine al percorso dei Reds in FA Cup.