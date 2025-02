Maria Luisa Filangeri, centrale di difesa classe 2000 della Fiorentina Femminile, ha parlato così dopo la partita delle ragazze di de la Fuente, pareggiata a reti bianche contro la Roma.

“Tante grazie per i complimenti, siamo soddisfatte di questo punto ma volevamo la vittoria, adesso ci aspetta una Poule Scudetto tosta e dobbiamo mettercela tutta per questa fase finale. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto oggi, ci siamo ricompattate e abbiamo lottato insieme e quando facciamo così, i risultati arrivano. Un punto da cui ripartire, sappiamo che la Juve è una squadra veramente tosta da affrontare ma la semifinale la giocheremo a viso aperto, con carattere e grinta. Abbiamo ritrovato una compattezza che mancava da tempo, anche se è mancata in qualche partita di campionato. Obiettivi? Cercare di recuperare più punti possibili sulla terza e sulla seconda per dare un senso alla nostra Poule Scudetto”