Cecchi: "La Fiorentina prende Kean e Zaniolo perché ormai è fuori dal calcio che conta. Ma se resta Nico Gonzalez..."

Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato a Radio Bruno Toscana il mercato della Fiorentina: “La questione non è tanto se Kean è un buon acquisto, quanto piuttosto che tipo di giocatori possa permettersi la Fiorentina in questo momento. I grandi nomi non ci spettano, c'è poco da fare, sono ormai otto anni che siamo fuori dal calcio che conta. L'unica strada, quindi, è quella di puntare su scommesse come Kean”.

“Kean e Zaniolo ok, ma Nico deve rimanere”

Poi ha aggiunto: “Non mi piace, ma tra i nomi che ho sentito forse è il migliore. Meglio Kean di Pinamonti, tanto per fare un esempio. Anziché prendere un giocatore da 30 milioni, ne uso metà per lui e metà per un altro che potrebbe essere Zaniolo. Quest'ultimo non mi dispiacerebbe, ma mi auguro che la Fiorentina non lo prenda al posto di Nico Gonzalez. Se l'argentino rimane e parti con lui, Kean, Zaniolo e Beltran è un conto, ma se va via cambia tutto".