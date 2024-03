Domani, in occasione di Fiorentina-Milan, il ‘Franchi’ ricorderà Joe Barone dopo la sua scomparsa. A tal proposito, è intervenuto il fratello del direttore generale, Giovanni Barone. Ecco le sue parole riportate da LaPresse: “Domani la Fiorentina sarà trascinata dal ricordo di mio fratello. Giocare in casa significa avere sempre un giocatore in più, domani a maggior ragione. La guarderò in tv coi miei fratelli, sarà dura. Mi dispiace non poter essere allo stadio per vedere ciò che la Curva Fiesole ha fatto per Joe, noi come famiglia siamo molto grati ai ragazzi della curva”.

“Sarà bello l'ultimo ricordo dei tifosi”

E aggiunge: “Joe era il più carismatico di noi fratelli. Se n'è andato facendo ciò che gli piaceva fare. Sarà bello l'ultimo ricordo dei tifosi della Fiorentina. Tra l'altro, siamo sommersi da messaggi dei milanisti che sperano che la Viola vinca: ‘L’unica volta che spero che la mia squadra perda', ci hanno scritto”.

“Che fila ai funerali”

Sul funerale a New York: “C'era una lunghissima fila, di oltre un'ora e mezza. Tanti erano i bambini, oggi uomini, che non vivevano in zone belle di New York a cui Joe faceva da taxi e comprava tutto”.